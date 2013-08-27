5 тонн прострочених пестицидів виявила міліція

У Вінниці міліціонери виявили близько 5 тонн агрохімікатів та пестицидів сумнівної якості. Про це УНІАН повідомили у СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Складське приміщення вінницької філії одного з акціонерних товариств, яке займалося торгівлею пестицидів та агрохімікатів, не відповідало санітарним вимогам для зберігання таких речовин, були відсутні сертифікати якості на продукцію, частина агрохімікатів була з простроченими термінами придатності, засоби захисту рослин перевозилися непридатним для цього автотранспортом.

«Крім того, на підприємстві були виявлені не опломбовані препарати з явними ознаками підробки. Загалом на складі зберігалося майже 5 тонн пестицидів та агрохімікатів сумнівної якості, які несли потенційну загрозу екології та здоров’ю громадян», – сказав начальник УДСБЕЗ УМВС Іван Наумов.

На підставі виявлених порушень Державною фітосанітарною інспекцією Вінницької області порушено питання перед Міністерством аграрної політики та продовольства України про позбавлення даного підприємства ліценції на зайняття цим видом діяльності.

Також правоохоронці викрили незаконну діяльність вінницького приватного підприємця, якому доведеться нести кримінальну відповідальність за підпільну торгівлю агрохімікатами. Підприємливий вінничанин, як зазначається у повідомленні міліції, взагалі не мав на таку діяльність відповідних дозвільних документів. Під час перевірки у складському приміщенні було виявлено та вилучено понад 20 тисяч доз агрохімікатів загальною вагою близько 700 кг сумнівної якості. Жодних документів, які б посвідчували їх походження та сертифікатів відповідності власник надати не зміг.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.321 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів без спеціального на те дозволу).

За такий злочин передбачено покарання до трьох років позбавлення волі.