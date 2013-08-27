На Рівненщині припинили незаконний видобуток бурштину

Правоохоронці під час рейду на території Рівненщини виявили незаконний видобуток бурштину.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

«Старателі» залучали для своїх робіт чимало техніки. У зловмисників вилучили 21 мотопомпу, 11 одиниць транспорту, понад 2000 метрів пожежних рукавів, які використовувалися для подачі води.

«Такий нелегальний бізнес має одразу декілька негативних проявів, - розповідає начальник відділу Департаменту ДСБЕЗ Рівненщини Сергій Яковенко. - По-перше, діяльність «видобувачів» завдає непоправної шкоди навколишньому середовищу, по-друге, усі доходи від неї йдуть повз державну казну».

На сьогодні відкрито ряд кримінальних проваджень за ст.240 (порушення правил охорони або використання надр) та ст. 246 (незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України.

Ведеться слідство.