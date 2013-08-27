В Одесі викрито шахраїв, які видурили у людей 1,5 млн грн

В Одесі розпочато кримінальне провадження за фактом привласнення групою зловмисників 1,5 млн грн коштів громадян, бажаючих придбати новий автомобіль.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Одеській області, схему шахрайства з продажу елітних автомобілів розкрито співробітниками обласного управління МВС спільно з працівниками обласної прокуратури.

За даними міліції, до складу злочинної групи входили двоє одеситів віком 28 і 33 років і 29-річний житель Чернігова.

«Громадяни, які мають змогу придбати новенький автомобіль, не бажають витрачати багато часу на оформлення документів і охоче користуються послугами сторонніх осіб. Цим і скористалися фігуранти даної справи. 28-річний одесит — організатор злочинної групи — розробив схему і зареєстрував на жителя Чернігова приватне підприємство, під прикриттям якого вони і працювали», - розповіли у відділі.

Далі, виступаючи представником вказаного підприємства, організатор пропонував своїм клієнтам укласти договір на предмет отримання іномарки за відносно низькою ціною впродовж 30 днів з моменту внесення плати.

Через декілька днів після підписання угоди один із шахраїв телефонував покупцям і пропонував сплатити 50% вартості автомобіля для прискорення оформлення документів на транспортний засіб, на що зацікавлені покупці погоджувалися. Однак, одержавши більшу частину грошей, шахраї зникали, не виконавши жодного свого зобов`язання.

Встановлено, що таким чином злочинна група ошукала, щонайменше, 9 осіб.

«Аферисти впродовж семи місяців своєї діяльності намагалася продати неіснуючі Toyota Camry, Mitsubishi Pajero, Nissan Primera й інші марки автомобілів останніх років випусків», - повідомили у відділі.

Минулого тижня відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.190 КК України (шахрайство), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років.