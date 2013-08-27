Уряд схвалив підвищення штрафів для водіїв

Кабмін підтримав законопроект, в якому пропонує посилити штрафні санкції для водіїв за порушення правил безпеки дорожнього руху. Про це йдеться у повідомленні Інформаційного бюлетеня КМУ.

Проектом передбачено, що штрафи за порушення правил проїзду перехресть, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, за використання зовнішніх освітлювальних приладів, встановлених з порушенням стандартів, за розмови по мобільному телефону без використання пристроїв, що дозволяють вести розмову без допомоги рук, пропонується карати штрафом від 425-510 грн до 510-595 грн.

За керування транспортним засобом, який має несправності у гальмівній системі, кермовому управлінні, а також за переобладнання авто з порушенням норм, у тому числі, за тонування скла з порушенням стандартів, пропонується збільшити штраф з 340-510 грн до 510-680 грн.

При цьому за порушення правил використання ременів безпеки або шоломів пропонується штрафувати на суму від 170 до 340 грн (зараз штрафи за це порушення складають 51-85 грн).

Законопроект також передбачає, що за пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, створення перешкод для руху, у тому числі встановлення на проїжджій частині предметів, що перешкоджають проїзду транспортних засобів, штрафні санкції становлять від 340 до 510 грн (або громадські роботи на термін від 30 до 40 годин).

Водіям за невиконання законних вимог посадових осіб МВС, що гарантують безпеку дорожнього руху щодо усунення порушень, доведеться платити штраф від 680 до 1020 грн, для посадових осіб - від 1190 до 1700 грн (зараз штрафи за це порушення складають 153-187 грн) .

Окрім того, міліції буде надано право "здійснювати у порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України, контроль технічного стану колісних транспортних засобів під час їхньої експлуатації".

В уряді переконані, що реалізація закону підвищить безпеку дорожнього руху за рахунок поліпшення техстану авто, зменшить кількість ДТП, "а бюджет поповниться новими штрафами".

Нагадаємо, наприкінці квітня МВС розробило законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі види порушень у сфері безпеки дорожнього руху", яким пропонує суттєво підвищити штрафи за порушення Правил дорожнього руху (ПДР), а також розширити перелік порушень.

ZN,UA