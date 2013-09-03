В Україні хочуть заборонити куріння на терасах кафе

Нардеп Валерій Мошенський пропонує заборонити куріння на літніх терасах і майданчиках кафе і ресторанів. Відповідна ініціатива міститься в законопроекті, зареєстрованому у Верховній Раді 30 серпня.

Автор хоче доповнити перелік місць, де заборонено курити. Зокрема це стосується приміщень і територій об'єктів культурного призначення та державних установ.

Крім того, законопроект пропонує заборонити, крім спеціально відведених для цього місць, куріння тютюнових виробів у приміщеннях і на території підприємств, установ та організацій всіх форм власності, на території готелів і гуртожитків.

Крім того Мошенський пропонує заборонити паління у приміщеннях та на території аеропортів і вокзалів. Виняток становлять тільки спеціально відведені місця.

Як відомо, у травні минулого року Верховна Рада повністю заборонила куріння у громадських місцях. 13 червня 2012 року Віктор Янукович підписав відповідний закон. Закон про заборону куріння набрав чинності 13 грудня 2012 року.