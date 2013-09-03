До Умані охороняти хасидів прибули ізраїльські поліцейські

До міста Умань Черкаської області ввечері 2 вересня прибули 12 ізраїльських поліцейських, які допомагатимуть українським правоохоронцям підтримувати громадський порядок в місті під час святкувань хасидами іудейського Нового року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Уманського міського відділу міліції.

Як йдеться в повідомленні, ізраїльські поліцейські вже вранці 3 вересня разом з українськими правоохоронцями заступлять на службу. Вони працюватимуть в такому ж режимі, що і українці. Всі вони російськомовні і зможуть спілкуватись із місцевими мешканцями. В об'єднаному загоні українських правоохоронців є також службовці зі знанням івриту та іноземних мов, зазначили в УМВС.

Як повідомляв УНІАН, на святкування 5774 єврейського нового року Рош-га-Шана цієї осені до Умані очікується приїзд близько 25 тис. паломників із 24 країн світу. Торік Новий рік за іудейським календарем біля могили цадика Нахмана зустріли майже 23 тис. паломників з 24 країн світу.

Цього року Новий рік хасиди святкуватимуть з 4 на 5 вересня.