У Криму п’яний селянин загинув від вибуху гранати

У Криму внаслідок вибуху гранати постраждали двоє селян: 59-річний чоловік отримав смертельні поранення, а його 42-річний сусід був госпіталізований.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Прибулі за місцем проживання потерпілого медики, крім травмованого господаря будинку, який мав потреби в госпіталізації, у дворі біля сараю виявили труп його загиблого старшого товариша.

У ході опитування потерпілого, рідних і близьких, які проживають з ним, вдалося з'ясувати причини трагедії, що трапилася.

Зі слів травмованого, пізно ввечері 31 серпня до нього в гості прийшов його 59-річний сусід, який знаходився в стані сильного алкогольного сп'яніння. Чоловіки вирішили покурити у дворі і в цей час гість потерпілого, діставши з кишені, кинув до його ніг петарду.

42-річний господар будинку відскочив убік і раптом помітив у руках п'яного сусіда пристрій, схожий на гранату. Через кілька секунд пролунав вибух, наслідки якого виявилися трагічними.

Інформація про подію була зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за фактом смерті чоловіка відкрито кримінальне провадження ч. 1 ст. 115 КК України, а також за ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання зброї та боєприпасів) Кримінального кодексу. У ході опитування сусідів загиблого правоохоронці змогли встановити, що самотній чоловік раніше неодноразово висловлював наміри покінчити життя самогубством.

У ході огляду домоволодіння загиблого співробітниками міліції було виявлено та вилучено 55 патронів різного калібру, які зберігалися без встановленого законом дозволу. Враховуючи суспільну небезпеку незаконного обігу зброї, боєприпасів і вибухових пристроїв, правоохоронцям належить провести ряд слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, щоб встановити джерело отримання загиблим небезпечного вибухового пристрою і боєприпасів у несанкціоноване користування.