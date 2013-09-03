У Житомирі люди допомогли міліціонерам затримали вандалів

У Житомирі затримали трьох молодиків, які на міському кладовищі намагалися демонтувати елементи та металеві огорожі.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Вандалів затримали чоловіки, які перебували на цвинтарі.

Як з’ясували правоохоронці, троє молодиків, від 18 до 20 років, упродовж години встигли понівечити близько десятка могил, звідки демонтували металеві конструкції різного призначення.

«Я щотижня, а інколи й двічі-тричі на тиждень буваю на кладовищі, - розповідає Станіслав Іванович. – Нещодавно приходжу, а замість огорожі лише кам’яні стовпи, - розводить руками у розпачі літній чоловік».

Того ж того вечора на місці події відразу розпочала роботу слідчо-оперативна група Корольовського РВ УМВС України в Житомирській області.

«Молодиків було доставлено до райвідділу, а вилучені у них металеві елементи передано до адміністрації цвинтара. На даний ми встановлюємо рідних та близьких тих людей, чиї могили устигли понівечити ці особи», – прокоментував начальник райвідділу Сергій Рябошапка.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 297 (наруга над могилою) Кримінального кодексу України. Стосовно одного із затриманих уже обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою. Сам же 18-річний вандал твердить, що поліз до могил за браком грошей на гульки.

Наразі йому, як і його спільникам, може загрожувати обмеження або позбавлення волі до 5 років. До того, у правоохоронців є підстави стверджувати, що затриманий причетний і до інших кримінальних правопорушень, як то крадіжки та шахрайства.