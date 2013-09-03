На хабарі затримали чиновника Держархбудінспекції

Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю затримали начальника одного з відділів Державної архітектурно-будівельної інспекції в Тернопільській області, який вимагав та одержав хабар від підприємця.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

Як зазначається в повідомленні, в ході проведення перевірки чиновник Держархбудінспекції виявив, що приватний підприємець самовільно розпочав добудову власного магазину. За непритягнення чоловіка до адміністративної відповідальності та надання дозволу на будівництво і реконструкцію чиновник вимагав 1 тис. дол.

Під час одержання обумовленої суми УБОЗівці затримали службовця, вилучили предмет хабара та обіцяні підприємцю дозвільні документи.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна.