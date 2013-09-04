У Донецьку провели акцію «Міліція з народом». Фото

Донецький юридичний інститут МВС України 1 вересня на площі ім. Леніна в Донецьку спільно з ГУМВС України в Донецькій області та УМВС України на Донецькій залізниці провели акцію «Міліція з народом», приурочену до Дня знань.

По це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Мешканці Донецька, в основному молодь та школярі, які разом з батьками відпочивали на головній площі міста, з цікавістю підходили до стендів, де було викладено стислу інформацію про факультети інституту, спілкувалися з офіцерами.

Особливий інтерес викликала виставка спецтехніки, підготовлена факультетом підготовки фахівців для слідчих та експертно-криміналістичних підрозділів та факультетом підготовки фахівців для підрозділів ДАІ, а також авто- і мототехніка. Усі бажаючі могли спробувати посидіти за кермом службового мотоцикла та зробити цікаву світлину на згадку.

Показовий виступ групи курсантів факультету підготовки фахівців для підрозділів Державтоінспекції ДЮІ з пластики ручного регулювання дорожнього руху як завжди був тепло прийнятий публікою. Вправні та злагоджені рухи курсантів вселяли надію, що в майбутньому вони фахове нестимуть службу із забезпечення безпеки руху на дорогах нашої держави.

Водіям, що рухалися по вулиці Артема, центральній у м.Донецьку, незвично було під час червоного сигналу світлофора отримувати від курсантів наочну агітацію щодо необхідності дотримання вимог правил дорожнього руху – «Безпека дорожнього руху – це життя».

ГУМВС України в Донецькій області долучилися до акції «Міліція з народом», запропонувавши донеччанам професійну гру духового оркестру управління та прекрасний спів квартету «Честь маю». Представники УМВС України на Донецькій залізниці запропонували до уваги городян виставку зброї та спецзасобів. Хлопчаки та дорослі чоловіки з непідробною цікавістю юрмилися біля цієї виставки та приміряли шоломи, бронежилети, з обережністю брали до рук автомат та бойові пістолети.



Фото: МВС України

Ті, хто були присутні на акції «Міліція з народом», дякували за можливість такого близького знайомства зі специфікою служби в органах внутрішніх справ та навчання в вищих навчальних закладах системи МВС України й відзначали відкритість та готовність до діалогу з людьми керівництва та особового складу Донецького юридичного інституту.