До Умані вже прибуло 26 тисяч хасидів

До Умані Черкаської області на святкування іудейського нового року Рош-га-Шана вже прибуло понад 25,9 тис. паломників-хасидів.

Як повідомляє УНІАН, станом на 4 вересня до міста приїхали понад 25,9 тис. хасидів із 15 країн світу, серед них 2444 дитини та 15 жінок. Найбільше паломників із Держави Ізраїль, а також Німеччини, Франції та США. Також є паломники з ПАР, Канади, Італії, Великої Британії, Індії Швейцарії, Чехії, Бельгії, Киргизстану, Російської Федерації та Іспанії. Паломники до Умані прибуватимуть до 16 години 4 вересня. Прибувають прочани до Умані, в основному, автобусами з міжнародних аеропортів ”Бориспіль”, Одеси та Вінниці.

Раніше повідомлялося, що за попередніми підрахунками, на святкування іудейського Нового року до Умані з’їдуться понад 25 тис. паломників із більш як 20 країн світу. А вже з 7 вересня паломники почнуть від’їжджати з Умані.

Як стало відомо УНІАН із джерел близьких до офіційних, сьогодні вранці до Умані на авто в супроводі охорони приїхали президент Євроазіатського єврейського конгресу, мільярдер Олександр Машкевич та підприємець, президент Всеукраїнського єврейського конгресу Вадим Рабинович. Вони приїхали до Умані щоб помолитися на могилі Раббі Нахмана.

Як повідомляв УНІАН, цього року Новий рік хасиди святкуватимуть з 4 на 5 вересня. Охорону громадського порядку в Умані на час паломництва забезпечують 429 міліціонерів, 12 ізраїльських поліцейських та 89 співробітників ДСНС, у тому числі водолази, хіміки, піротехніки.