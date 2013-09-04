«Центр» провів акцію для сімей загиблих міліціонерів
Було 120 осіб
XV Міжнародна соціальна акція для сімей співробітників правоохоронних органів, які загинули при виконанні службових обов'язків, була організована Міжнародною асоціацією «Центр».
Як повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, в акції взяли участь понад 120 осіб, у тому числі з України 74 особи, з них 10 учнів юридичного ліцею ім. Я.Кондратьєва, а також по 15 осіб з Росії та Білорусії, 12 осіб з Молдови. Всі діти до 14-річного віку.
У повідомленні зазначається, що XV Міжнародна соціальна акція з оздоровлення дітей була самою великомасштабною за чисельністю і складністю проведення.
За сприяння туристичної фірми «Пелікан» м. Вилкове в культурну програму акції були включені прогулянки на катерах по дельті р. Дунай. Діти познайомилися з історією краю та м. Вилкове з визначними пам'ятками, флорою і фауною дельти Дунаю.
Програма кожного дня, крім відпочинку на морі, була заповнена різними заходами: проводилися дитячі дискотеки, конкурси дитячого малюнка, чемпіонати на призи Асоціації з шахів, шашок та настільного тенісу, товариські ігри з міні-футболу між командами учнів юридичного ліцею і збірної спортсменів-юніорів Львівської області, які були на зборах в пансіонаті «Полярон».
Переможцям були вручені грамоти та призи Міжнародної асоціації "Центр", а також визначені юні володарі призу глядацьких симпатій.
Керівництво Міжнародної асоціації «Центр» за бездоганне забезпечення якісного відпочинку дітей висловило свою вдячність і глибоку подяку директору і всьому обслуговуючому персоналу пансіонату «Полярон» і студентам 27-го Львівського ліцею ресторанного сервісу та туризму, які трудилися, надаючи дітям належні умови проживання та високоякісне харчування.
Асоціація офіцерів спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю «Центр» створена 22 квітня 2000 року в Києві.
Асоціація «Центр» єдине громадське об'єднання не тільки в Україні, але і у всіх країнах співдружності незалежних держав за своєю ініціативою проводить оздоровчі акції для сімей вищевказаної категорії.