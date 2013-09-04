«Центр» провів акцію для сімей загиблих міліціонерів

XV Міжнародна соціальна акція для сімей співробітників правоохоронних органів, які загинули при виконанні службових обов'язків, була організована Міжнародною асоціацією «Центр».

Як повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, в акції взяли участь понад 120 осіб, у тому числі з України 74 особи, з них 10 учнів юридичного ліцею ім. Я.Кондратьєва, а також по 15 осіб з Росії та Білорусії, 12 осіб з Молдови. Всі діти до 14-річного віку.

У повідомленні зазначається, що XV Міжнародна соціальна акція з оздоровлення дітей була самою великомасштабною за чисельністю і складністю проведення.

За сприяння туристичної фірми «Пелікан» м. Вилкове в культурну програму акції були включені прогулянки на катерах по дельті р. Дунай. Діти познайомилися з історією краю та м. Вилкове з визначними пам'ятками, флорою і фауною дельти Дунаю.



Програма кожного дня, крім відпочинку на морі, була заповнена різними заходами: проводилися дитячі дискотеки, конкурси дитячого малюнка, чемпіонати на призи Асоціації з шахів, шашок та настільного тенісу, товариські ігри з міні-футболу між командами учнів юридичного ліцею і збірної спортсменів-юніорів Львівської області, які були на зборах в пансіонаті «Полярон».

Переможцям були вручені грамоти та призи Міжнародної асоціації "Центр", а також визначені юні володарі призу глядацьких симпатій.

Керівництво Міжнародної асоціації «Центр» за бездоганне забезпечення якісного відпочинку дітей висловило свою вдячність і глибоку подяку директору і всьому обслуговуючому персоналу пансіонату «Полярон» і студентам 27-го Львівського ліцею ресторанного сервісу та туризму, які трудилися, надаючи дітям належні умови проживання та високоякісне харчування.

Асоціація офіцерів спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю «Центр» створена 22 квітня 2000 року в Києві.

Асоціація «Центр» єдине громадське об'єднання не тільки в Україні, але і у всіх країнах співдружності незалежних держав за своєю ініціативою проводить оздоровчі акції для сімей вищевказаної категорії.