ДАІ пропонує збільшити штрафи за деякі порушення

Державна автомобільна інспекція пропонує збільшити штрафи за деякі порушення у сфері безпеки дорожнього руху.

Як передає УНІАН, про це на брифінгу в Кабміні повідомив начальник Центру безпеки дорожнього руху і автоматизованих систем при МВС України Сергій Будник.

«Уряд схвалив законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері дорожнього руху, пов`язаних зі збільшенням відповідальності за окремі види порушень», - сказав Будник.

За його словами, зокрема, ДАІ пропонує посилити відповідальність за порушення норм тонування скла автомобілів.

”Пропонується встановити відповідальність за перевищення стандартів і норм тонування скла автомобілів. Діючі стандарти передбачають світлопропускання лобового скла на рівні 75%, а інших – не менш як 70%. При цьому за порушення цієї норми пропонується збільшити штраф з 340-425 грн до 510-680 грн”, - відзначив Будник.

Крім того, пропонується збільшити штрафи за порушення правил користування ременями безпеки і мотошоломами – з 51-85 грн до 85-170 грн. При цьому Будник наголосив, що користування ременями безпеки і мотошоломами істотно покращує ситуацію з безпекою на дорогах.

Також Державтоінспекція пропонує збільшити штрафи за установлення зовнішніх світлових приладів, які не передбачені конструкцією транспортного засобу і не відповідають стандартам. ”Пропонується встановити штраф 510-595 грн”, - повідомив Будник.

Як повідомляв УНІАН, з 16 липня 2013 року набув чинності наказ Міністерства внутрішніх справ України №606 «Про вдосконалення процедури сплати штрафів за порушення Правил дорожнього руху і застосування механізму автоматичного заліку таких штрафів при одержанні коштів», згідно з яким обмін інформацією про сплачені штрафи здійснюватиметься через автоматизовані системи, тобто водіям не потрібно буде приносити квитанції про сплату штрафів у ДАІ.