На Чернігівщині міліція викрила наркооранжерею

Застосовуючи гідропонічний метод, чоловік в одній з кімнат приватного будинку вирощував марихуану найвищого ґатунку.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, під час проведення операції «Мак» співробітники сектору по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Чернігівської міліції отримали оперативну інформацію, що 30-річний мешканець Чернігова в заміському будинку села Полуботки Чернігівського району займається вирощуванням марихуани.

Під час санкціонованого обшуку в оселі підозрюваного було виявлено 116 рослин коноплі, які господар вирощував у кімнаті будинку гідропонічним методом, використовуючи спеціальне обладнання для підтримки стабільної температури, рівня вологості та освітлення у приміщенні.

Також в оселі було виявлено і вилучено суху речовину рослинного походження вагою близько 200 грамів. За цінами чорного ринку вартість вилученого складає близько 600 тисяч гривень. Підозрюваний в скоєному зізнався та надав правдиві свідчення.



Фото: МВС України

За даним фактом здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 ст. 309, 310 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво наркотичних засобів) - карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років.