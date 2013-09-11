У Рівному чоловік грабував закоханих

У Рівному правоохоронці затримали зловмисника, який грабував закоханих.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Рівненській області, злочинець вичікував на пари, які усамітнювалися в автомобілі на полі поблизу Рівного, підкрадався, прочиняв дверцята, пирскав у салон газовим балончиком, зв’язував людей і забирав цінності та гроші.

У ніч з 6 на 7 вересня медики повідомили до міліції, що до них доставили чоловіка з ножовими пораненнями.

Як з’ясували правоохоронці, злочинець діяв за звичною схемою, однак чоловік став чинити опір і нападник наніс йому тілесні ушкодження ножем у груди та живіт. Жінка палицею оглушила нападника та з пораненим втекла на авто і доставила його до лікарні. Зараз потерпілий знаходиться у відділенні інтенсивної терапії Рівненської обласної лікарні.

Як зазначив начальник Рівненського райвідділу міліції Ігор Денисюк, ”уже на ранок правоохоронці затримали 45-річного мешканця села Обарів Рівненського району за підозрою у скоєнні злочину.

Наразі його затримали згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили в ізоляторі тимчасового тримання Рівненського міськвідділу.

Під час обшуку в помешканні затриманого знайшли 180 набоїв. Чоловік не зізнається, для чого він їх зберігав. Встановлено, що зловмисник уже був засуджений за скоєння корисливих злочинів у 2006 році та отримав три роки умовно.

Зараз працівники органів внутрішніх справ встановлюють причетність зловмисника до інших подібних злочинів. За тиждень до нападу в ніч на 7 вересня до Рівненського райвідділу надійшло повідомлення про пограбування на цьому ж місці. Тоді пара повідомила, що невідомий чоловік пирснув газовим балончиком у салон автомобіля, погрожував електрошокером та забрав золото і гроші. За фактом пограбування було відкрито кримінальне провадження.

Наразі щодо злочинних дій підозрюваного відкрито кримінальні провадження за ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.