В Одесі у мікроавтобусі знайшли два трупи

В Одесі 11 вересня в припаркованому автомобілі виявлено два трупи. Як повідомили УНІАН в Головному управлінні МВС в Одеській області, мертві чоловіки були в мікроавтобусі Ford Transit, що стояв на перехресті вулиць Люстдорфська дорога і Бреуса.

У міліцію про це повідомив охоронець магазину, біля якого був припаркований мікроавтобус.

Згідно з повідомленням, особи чоловіків встановлені - при них були документи.

Один з них - приватний підприємець, другий - власник машини, обслуговуючий за наймом Одеську кіностудію. За словами джерела, в салоні машини виявлені використані шприци та ампули.

На місці події працює слідчо-оперативна група. З’ясовуються обставини події.

Розпочате кримінальне провадження.