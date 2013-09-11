В Одесі у мікроавтобусі знайшли два трупи
Ведеться слідство
В Одесі 11 вересня в припаркованому автомобілі виявлено два трупи. Як повідомили УНІАН в Головному управлінні МВС в Одеській області, мертві чоловіки були в мікроавтобусі Ford Transit, що стояв на перехресті вулиць Люстдорфська дорога і Бреуса.
У міліцію про це повідомив охоронець магазину, біля якого був припаркований мікроавтобус.
Згідно з повідомленням, особи чоловіків встановлені - при них були документи.
Один з них - приватний підприємець, другий - власник машини, обслуговуючий за наймом Одеську кіностудію. За словами джерела, в салоні машини виявлені використані шприци та ампули.
На місці події працює слідчо-оперативна група. З’ясовуються обставини події.
Розпочате кримінальне провадження.