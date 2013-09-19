Долю врадіївських ґвалтівників вирішать три жінки-судді - ЗМІ

Підготовче засідання у «врадіївській справі» стартує в Апеляційному суді Миколаївської області, хоча слухати справу розподілили до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області. Троє суддів цього суду проведуть у Миколаєві виїзне засідання.

Як зазначає газета «Вести», обвинувачених у зґвалтуванні і спробі вбивства судитимуть три жінки - заступник голови Первомайського суду Тетяна Литвиненко та судді Світлана Сотницька і Тетяна Маржіна. У юрколах Миколаєва вже говорять, що жінки-судді за статевий злочин не пожаліють підсудних і «вліплять» їм по максимуму. За даними видання, на цьому засіданні будуть присутні не тільки екс-міліціонери Євген Дрижак, Дмитро Поліщук і водій Сергій Рябіненко, а й колишній заступник начальника Врадіївського райвідділу міліції Михайло Кудринський, обвинувачений у перевищенні влади.

Постраждала Ірина Крашкова вже готується до суду. На запитання «Як почуваєтеся перед процесом?» відповідає втомленим голосом: «Лікуюся, але прагну перед судом набратися сил і терпіння, щоб змусити винуватців відповісти за все, що вони зробили зі мною. Мені вже сказали, що суд почнеться 26-го». «Я добиватимуся для них довічного строку», - говорить Крашкова.

Адвокат Володимир Клименко, який захищає Дрижака, перед процесом переконаний у залізобетонності своєї тактики. За його словами, проти слів Крашкової у нього — «висновки 52 експертиз, які реабілітовують Дрижака». Також Клименко стверджує, що процес буде закритим – згідно з КПК, справи про статеве насильство розглядаються у закритому режимі. «Я звертався до Вищого спецсуду, щоб справу слухали в іншій області, а не в Миколаївській, через те, що місцеві суди заангажовані, але це клопотання відхилили з формулюванням: «Обвинувачення підтримує прокуратура Миколаївської області», отже, й суд повинен відбуватися в цьому регіоні, - сказав Клименко. - Ми не проситимемо суд присяжних, але що думають з цього приводу захисники Рябіненка і Поліщука, я не знаю. Якщо вони попросять, то присяжні судитимуть всю групу».

Як повідомляв УНІАН, справу про зґвалтування і спробу вбивства 29-річної мешканки Врадіївки Ірини Крашкової розглядатиме Первомайський районний суд Миколаївської області. Таке рішення ухвалив 9 вересня Апеляційний суд Миколаївської області.

27 червня ц.р. Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували в реанімацію. 28 червня за підозрою в здійсненні зґвалтування, розбійного нападу і завданні тяжких тілесних ушкоджень було затримано лейтенанта міліції Дмитра Поліщука і єгеря Сергія Рябіненка. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана Врадіївського райвідділу міліції Євгена Дрижака, на якого також вказувала потерпіла.

3 липня Центральний райсуд заарештував Дрижака до 15 серпня, пізніше суд продовжив арешт до 27 вересня.

5 серпня прокуратура Миколаївської області вручила підозрюваним у зґвалтуванні і побитті Крашкової повідомлення про зміну кваліфікації дій підозрюваних з ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (завдання тяжких тілесних ушкоджень) на тяжчий злочин - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 і ч. 2 ст. 115 (здійснення закінченого замаху на умисне вбивство, здійснене з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, з метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб). Крім того, Рябіненку інкримінується здійснення розбійного нападу, а Поліщуку і Дрижаку - здійснення зґвалтування, розбійного нападу, а також ряду службових злочинів.