У Києві чоловік зберігав у квартирі наркотиків на 240 тис. грн

У Києві в квартирі одного з продавців наркотиками правоохоронці знайшли психотропної речовини майже на 240 тис. грн. Про це повідомляє начальник Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків (УБНОН) МВС України Олег Школьний.

«У ході проведення слідчих дій правоохоронці з'ясували, що чоловік не лише зберігав наркотичні речовини, але й активно займався їх збутом. У торговця наркотиками особливим попитом користувався канабіс та амфетамін», - зазначив Олег Школьний.

«У торговця «білою» смертю правоохоронці також виявили устаткування для виготовлення наркотиків і затримані троє співучасників організатора незаконного оборудки. Поки ми з'ясували, що всі вони причетні до виготовлення наркотиків. З'ясовується також коло тих, кому потрапляв незаконний товар», - додав Школьний.

За словами керівника УБНОН, дії зловмисників кваліфікуються відразу за декількома статтями Кримінального кодексу України - незаконний збут наркотиків в особливо великих розмірах, незаконне зберігання психотропних речовин, а також незаконне зберігання обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин.

У той же час Олег Школьний зазначив, що робота з вилучення наркотиків активно ведеться і в регіонах.

За словами керівника УБНОН, правоохоронці днями під час обшуку помешкання жителя міста Світловодськ (Кіровоградська область) виявили марихуану загальною масою майже 2 кг.

Однак, за словами Школьного, рекорди б'є Вінницька область. У жителя Муровано-Куриловецького району працівники служби знайшли марихуани загальному вагою майже 8 кг.

«Дії зловмисників кваліфіковані, як незаконне зберігання наркотичних засобів у особливо великих розмірах», - зазначив Олег Школьний і підкреслив, що торговцям «білою» смертю спокійного життя не обіцяє.