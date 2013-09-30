Збереження таємниці усиновлення порушує права дитини - експерт

Збереження таємниці усиновлення порушує права дитини.

Про це під час конференції УНІАН заявила керівник Управління забезпечення діяльності Уповноваженого Президента України з прав дитини Адміністрації Президента України Людмила Волинець.

Експерт стверджує, що «більшість батьків намагаються зберегти таємницю усиновлення, хоча за Конвенцією ООН про права дитини збереження таємниці усиновлення - це порушення її прав, оскільки дитина повинна знати, що вона усиновлена».

Волинець пояснює неможливість збереження таємниці усиновлення тим, що українці починають все активніше всиновлювати дітей віком старше 5 років і окремі сімейні групи. У цих випадках просто неможливо приховати факт усиновлення. Також вона запевняє, що «таємниця усиновлення, в тому числі, позбавляє права батьків знайти усиновителів та отримати ефективну допомогу, якщо вони такої допомоги потребують. Вони втрачають об’єктивну інформацію про своїх дітей, і тому Уповноважений Президента з прав дитини виступає за скасування таємниці усиновлення».

Експерт акцентує увагу на тому, що таємниця усиновлення – «це неправда, введена в ранг закону, як норма по відношенню до дитини. Тому я ще раз стверджую, що таємниця усиновлення, крім усіх інших бід, ще й несе біду, коли всиновлювач не може, не знає й не знаходить того, хто здатен допомогти. Що спричинює те, що у нас в державі, в результаті таємниці усиновлення, не розвиваються послуги для усиновлювачів, і це катастрофа».

Власне тому керівник Управління забезпечення діяльності Уповноваженого Президента України з прав дитини наполягає на тому, що «спочатку треба скасувати таємницю усиновлення, а потім зробити систему сервісів для тих людей, які усиновлюють дітей – надавати окрему психологічну допомогу і, в деяких випадках, психіатричну допомогу, і в багатьох випадках, генетичну допомогу. Але у людини повинно бути право і можливість сказати про те, що вона усиновила, і бути впевненою в тому, що це не завадить дитині».

Волинець відзвітувала про те, що місто Київ працює над системою сервісів для усиновлювачів – «на сьогодні функціонує Центр матері і дитини, який проводить консультації, за добровільною згодою усиновлювачів, також ця робота почалася у Вінниці».

«Ми напрацьовуємо цю програму, а далі – слово за народними депутатами України. Поки що ми не відчуваємо, що ВР нас підтримає з точки зору скасування таємниці усиновлення, хоча це треба зробити і для дітей, і для батьків, для того, щоб запобігти усім трагедіям, які виникають на цьому ґрунті», - резюмувала експерт.

Як повідомляв УНІАН, Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко ініціює скасування таємниці усиновлення шляхом внесення змін до Сімейного та Кримінального кодексів України, що, на його думку, дасть можливість запровадити ефективний, толерантний контроль за умовами проживання та виховання усиновлених дітей із залученням широкого кола спеціалістів і дозволить до мінімуму звести ризик порушення прав усиновленої дитини в сім`ї.