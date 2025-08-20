Переломним моментом стала зустріч Трампа з Путіним на Алясці.

Після серії останніх міжнародних зустрічей на найвищому рівні мир між Україною та Росією став ближчим, ніж будь-коли від початку повномасштабної війни. Таку думку висловив міністр безпеки Великої Британії Ден Джарвіс, якого цитує The Telegraph.

"Я думаю, що саміт на Алясці був дуже корисним для просування справ уперед. Мені здається, що це ключовий момент. Ми ближче до миру, ніж будь-коли останнім часом", – сказав він.

Джарвіс переконаний, що ситуація довкола війни в Україні досягла "переломного моменту", і шанси на припинення бойових дій є найвищими від початку російського вторгнення.

На запитання журналістів, чи відчуває він незручність через необхідність "підлещуватися" до Дональда Трампа, аби зберегти підтримку США, британський міністр назвав це "дипломатією".

"Я б назвав це найкращою стратегією для спроби досягти мирного врегулювання. В інтересах усіх нас, безумовно, народу України, але безумовно, в наших власних (британських) національних інтересах, покласти край цьому жахливому конфлікту в Україні", – зазначив британський міністр.

Переговори щодо миру в Україні

Як писав УНІАН, за словами Дональд Трампа, Україна та Росія вже перебувають "у процесі" організації двосторонньої зустрічі президента Володимира Зеленського із російським диктатором Володимиром Путіним.

Також ми розповідали, що у британському уряді підтвердили намір відправити своїх військових в Україну після закінчення війни. Вони будуть задіяні в логістичній підтримці ЗСУ та навчанні, але їх не розміщуватимуть біля кордону з РФ.

