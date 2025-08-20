Ракета Agni-5 становить основу індійського ядерного стримування.

Сьогодні, 20 серпня, Індія провела успішний випробувальний пуск балістичної ракети Agni-5, здатної нести ядерний заряд. Про це повідомляє The Times of India.

Зазначається, що випробування провели на полігоні в Чандіпурі, який розташований у штаті Одіша. У Міноборони Індії наголосили, що цей запуск став частиною планових випробувань.

У виданні нагадали, що ракету Agni-5 розробила Організація оборонних досліджень і розробок Індії. Вона становить основу індійського ядерного стримування.

Agni-5 має дальність понад 5000 кілометрів. Також активно ведеться розробка вдосконаленої ракети з очікуваною дальністю близько 7500 кілометрів.

У виданні додали, що ракета здатна нести і запускати до трьох ядерних боєголовок одночасно. Нові варіанти Agni-5, які перебувають у розробці, будуть орієнтовані на удари по укріплених цілях.

США випробували нові ракети, які можуть знищити флот Китаю

Раніше в Австралії випробували нові американські ракети Precision Strike Missile. Як пише The Telegraph, вони можуть завдати нищівних втрат китайським кораблям у разі конфлікту за Тайвань.

Під час випробувань в Австралії ракета PrSM вразила ціль на відстані понад 190 миль (близько 305 кілометрів). Ракета підходить для американських Himars і британських артилерійських систем MLRS.

Вас також можуть зацікавити новини: