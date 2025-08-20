Зазначається, що схема, яку використовує Москва, працювала ще до антиросійських нафтових санкцій.

Світова танкерна мережа, яка допомагає обходити санкції, працює з 2019 року. Задіяні судна використовувалися для транспортування нафти на мільярди доларів з Ірану, Венесуели, а пізніше і з Росії.

Газета Financial Times пише, що схема прив'язана до іпотечних кредитів на величезні суми під гарантії самих суден. Оформленням необхідних документів у Швейцарії займався якийсь іранський адвокат Саїд Аліхані за допомогою місцевого юриста.

Хто стоїть за схемою "тіньового флоту"

Зазначається, що компанія Ocean Glory, яка очолює схему, належить іранському торговцю сировинними товарами на ім'я Аманолла Халафі. Однак це ім'я не фігурувало в установчих документах Ocean Glory. У ньому були вказані три директори, які всі вказали одну й ту саму адресу в північній Індії і також числяться директорами двох інших панамських компаній - Sea Glory Circle і Red Sea Ring. Усі ці компанії, а також Ocean Glory зареєстровані в один і той самий день у жовтні 2017 року.

Для управління іпотеками адвокат придбав нову компанію на Британських Віргінських островах, зареєструвавшись як її директор у травні 2019 року. Один із перших іпотечних кредитів був на суму 24 млн доларів під заставу судна Affluence, величезного танкера завдовжки 330 метрів, який пізніше перейменували на Ceres I і зареєстрували на гонконгську компанію Chart Ocean Limited.

Як працювала схема перевезення забороненої нафти

З огляду на великі суми грошей, задіяні в торгівлі нафтою - Ceres I може перевозити нафту на суму понад 120 млн доларів - трейдери зазвичай вимагають від покупців надати акредитив, який гарантує, що трейдер отримає оплату після доставки вантажу. Оскільки через санкції США банки не хотіли мати справу з іранськими контрагентами, то в якості застави використовувалися саме іпотечні кредити.

Іпотека залишалися в силі доти, доки Ocean Glory продовжувала торгувати з контрагентом. При цьому в деяких випадках іпотечні кредити анулювалися вже через кілька тижнів, що, ймовірно, відображає виконання угод. Але в інших випадках вони залишалися чинними протягом кількох років, а в деяких випадках, як Ceres I, записи про скасування іпотеки були відсутні.

Експерт з контрабанди іранської нафти і директор з морських ризиків у Vortexa Клер Юнгман каже, що це перший випадок, коли вона чує про таке використання морських іпотечних кредитів.

Скільки суден брало участь у перевезенні "чорного золота"

Після того, як судна були закладені, вони одразу ж почали транспортувати нафту з Ірану, а в деяких випадках - з Венесуели. З 34 морських іпотечних угод, укладених у період з 2019 по 2023 рік, щонайменше 19 підписано у вересні або листопаді 2022 року, коли судна "тіньового флоту" почали перевозити російську нафту, обходячи західні санкції проти Москви.

Один танкер, Skadi, був закладений на суму 20 млн доларів у листопаді 2022 року в рамках угоди, яка залишалася чинною до грудня 2024 року. Повідомляється, що в лютому 2023 року він забрав нафту Urals із російського порту Приморськ, а потім перевантажив її частину на ще одне закладене судно An Shun II біля берегів Іспанії. Потім An Shun II доставив нафту в Китай.

За два роки, протягом яких Skadi перебував у заставі, він брав участь у подібних перевезеннях принаймні п'ять разів і в перевезеннях з Ірану принаймні тричі.

За даними аналізу C4ADS, у період дії застави різні судна перевезли щонайменше 130 млн барелів нафти на суму близько 9,6 млрд доларів. Приблизно половина цього обсягу була вироблена в Ірані, близько чверті - в Росії і трохи менше п'ятої частини - у Венесуелі. Майже весь цей обсяг - 93% - опинився в Китаї.

Журналісти знайшли зв'язок між суднами, закладеними від імені Ocean Glory, і китайськими фізичними та юридичними особами, щодо яких адміністрація Трампа 2019 року ввела санкції. Таким чином, "одну з найбільших у світі груп суден тіньового флоту", ймовірно, контролює один кінцевий бенефіціарний власник у Китаї.

Тіньовий флот РФ - головні новини

У дослідженні компанії Dryad Global йшлося про те, що кількість кораблів тіньового флоту Росії зросла з менш ніж 100 танкерів на початку 2022 року до 300-600 на початку 2025 року. Близько 40% танкерів РФ отримала від продавців із ЄС.

Крім того, капітан 1 рангу запасу Військово-морських сил, колишній заступник начальника штабу ВМС Андрій Риженко розповів, що тіньовий флот РФ налічує від 600 до 1000 суден. Він зазначив, що їхня кількість постійно змінюється, тому що власники суден російського тіньового флоту постійно змінюються.

Варто зазначити, що США, Європейський Союз і Україна ввели санкції проти "тіньового флоту".

