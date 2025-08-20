Об'єкт, що впав у кукурудзяному полі, не долетів до польскої столиці менше 80 км.

Вибух неподалік Варшави, що стався цієї ночі, був спричинений саме російським дроном. Про це на пресконференції заявив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, якого цитує Onet.

"Росія знову провокує країни-члени НАТО. Після інцидентів з дронами, які сталися в Румунії, Литві та Латвії, ми знову маємо справу з російським дроном", – заявив він журналістам.

За його словами, усі профільні відомства польскої держави залучені до з’ясування обставин події, а Міністерство закордонних справ "вживе відповідних дипломатичних кроків".

Відео дня

Заступник оперативного командувача Збройних сил Польщі генерал Даріуш Маліновський уточнив, що на територію країни залетів так званий дрон-приманка, який не мав ударної боєголовки, але мав заряд вибухівки для самознищення.

"За нашою оцінкою, цей дрон призначений для того, щоб його було дуже важко виявити. Він, ймовірно, летів дуже низько, щоб оминути наше радіолокаційне поле. На сьогодні ми маємо тільки таку інформацію", — додав генерал.

Міністр оборони Косиняк-Камиш наголосив, що "провокаційний характер" події був очевидним.

Інцидент з безпілотником у Польщі

Як писав УНІАН, сьогодні у Польщі приблизно за 77 км від Варшави вибухнув невідомий об’єкт, який ідентифікували як безпілотник. Вибух стався посеред кукурудзяного поля, тож ніхто не постраждав. Польські ЗМІ повідомляли, що йдеться, ймовірно, про "Шахед".

Це не перший випадок, коли на польській території падають боєприпаси, що прилетіли з України. Так, у квітні 2023 року в Польщі знайшли уламки російської крилатої ракети Х-55.

А в листопаді 2022 року у прикордонному польскому селі впала українська зенітна ракета, вбивши двох людей.

Вас також можуть зацікавити новини: