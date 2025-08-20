В Україні за рік вдесятеро зросли випадки захворювання небезпечним вірусом, - МОЗ

З початку року зафіксовано 1200 захворілих на кір, з них майже 900 – діти, при тому що минулого року було на рівні 70 випадків.

В Україні за рік більш ніж в десятеро зросла кількість випадків захворювання на кір. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін на прес-конференції в Києві, що була присвячена медичній підготовці дітей до нового навчального року.

Кузін зазначив, що серед інфекційних захворювань для дитячих колективі загрозою номер один є саме кір.

"За класифікацією кір – одна з найзаразніших інфекційних захворювань. За умови відсутності вакцинації 9 з 10 дітей, які стикнуться з кором, вони будуть інфіковані і вони захворіють на кір. Це за умови, якщо щеплення відсутнє", - наголосив він.

Кузін зауважив, що станом на сьогоднішній день як на території Європейського Союзу, як і в світі в цілому, в Україні ситуація по кору вже другий рік є достатньо нестабільна, тобто достатньо високі показники захворюваності.

"Якщо подивитись на статистику в Україні, то сумарно було зареєстровано в нас з початку року майже 1200 випадків захворювання на кір. Серед дітей до 17 років це майже 900 дітей. Якщо порівняти з минулим роком, то минулий рік показники в нас були на рівні 70 випадків. Тобто це достатньо суттєве зростання", - сказав Кузін.

Він підкреслив, що кір достатньо швидко передається саме в таких організованих замкнених колективах під час того як діти проходять навчання в школі, в класі, за умови тісного спілкування.

"І рівні вакцинації, на жаль в нас не є оптимальними, такими як рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Ми маємо зараз охоплення вакцинацією на рівні 44%. Це від кору-паротиту та краснухи. І ми дійсно бачимо, що по Київській області, Одеській, Івано-Франківській показники є найнижчими у порівнянні з іншими областями країни", - розповів представник МОЗ.

Кузін додав, що так само не варто забувати про вакцинацію від поліомієліту, тому що поліомієліт є досить небезпечним інфекційним захворюванням дітей. Він нагадав, що в Україні був достатньо активний спалах поліомієліту, який почався з Закарпаття.

"Він був успішно закритий за підтримки колег з ВООЗ. Але на його закриття було витрачено майже 3 роки. Це для того, щоб провести всі необхідні заходи з вакцинації", - сказав Кузін.

І також не варто забувати про дифтерію, підкреслив він. Кузін зауважив, що хоча випадки дифтерії серед дітей зараз в нас не реєструють, все ж вакцинація потрібна, бо хвороба достатньо важко переноситься. І наразі рівні охоплення вакцинацією проти неї є на достатньо низькому рівні, по більшій частині областей нашої країни вони не доходять до рекомендованих.

"Підсумовуючи скажу, що кір є зараз загрозою №1. Тому що кір є небезпечним захворюванням. І від нього особливо треба наздогнати щеплення, зробити його при першій нагоді. У випадку наявності тимчасових протипоказів, звісно, що дитина може отримати його через деякий час. Але про це не треба забувати. Рівні охоплення мають бути щонайменше 95%. Україна в останні декілька років в середньому демонструє від 85 до 88% . Це насправді не є оптимальним і призводить до того, що спалах кору реєструється як в закладах охорони здоров’я, так і на території певних областей", - сказав заступник міністра охорони здоров’я.

Щодо міфів про небезпеку вакцинації, які впливали на рішення людей не проходити її, Кузін зауважив: "Не буду казати про випадки, які ми реєстрували на території України, які були пов’язані з впливом релігійних громад, бо релігійні громади це окрема і сенсативна тема, але особливо негативну роль тут відігравала ще церква Московського патріархату, яка достатньо суттєво впливала на підвищення рівня недовіри до вакцинації".

