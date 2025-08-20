Рішення має на меті спростити доступ громадян до сервісів, пов’язаних з військовим обліком.

Кабінет Міністрів унормував використання сервісу електронної черги на прийом в Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП).

Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони. "Прибираємо "живі" черги під центрами комплектування, посилюємо безпеку, пришвидшуємо та впорядковуємо процедури прийому громадян", - заявив міністр оборони Денис Шмигаль.

В міністерстві нагадали, що сервіс електронної черги в ТЦК в тестовому режимі працював з травня 2024 року. З 1 травня 2025 року сервіс запрацював на оновленій платформі. Тут військовозобов’язані самостійно можуть обрати ТЦК і СП за місцем обліку або фактичної реєстрації та отримати SMS із датою та часом візиту.

Зазначається, що прийняте рішення є одним з кроків формування екосистеми е-ТЦК та має на меті спростити доступ громадян до сервісів, пов’язаних з військовим обліком.

Також в Міноборони поінформували, що уряд ухвалив рішення, яким розширюється функціонал Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки та оборони. Зокрема, застосунки Армія+ та Резерв+ стануть частиною структури вебпорталу.

"Це спростить доступ до електронних послуг, унеможливить дублювання функцій і створить єдиний зручний цифровий інструмент для українців. Також Вебпортал отримає гнучку структуру, що дозволить в подальшому масштабовувати кількість цифрових послуг як для військовозобов’язаних, так і для військових", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, як додали в Міноборони, завдяки новій редакції постанови українці отримають доступ до інформації про функціонування мобільного застосунку Резерв+, оскільки раніше ця інформація регулювалася постановою з грифом "для службового користування".

Мобілізація в Україні

На початку серпня в оновленні застосунку "Резерв+" додано нову відстрочку - для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, наукових установ та організацій. Для того, щоб отримати відстрочку, необхідно мати такі дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти відмітку про основне місце роботи та зарплатну ставку не меншу за 0,75.

Також потрібно мати відмітку про те, чи входить особа у кадрову групу освітнього процесу в одній зі сфер: вищій, фаховій передвищій, професійній освіті або працює на адміністративній посаді, що відноситься до викладацької категорії.

