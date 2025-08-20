За словами глави російського МЗС, всерйоз обговорювати питання безпеки України без РФ - це утопія.

У російському Міністерстві закордонних справ (МЗС) вважають, що обговорення гарантій безпеки для України без участі РФ неможливе. Відповідну заяву зробив очільник відомства Сергій Лавров, якого цитують російські медіа.

За його словами, Москва згідна на надання Україні гарантій безпеки від Китаю, США, Великої Британії і Франції на рівній основі. Також він наголосив, що без участі Росії "це шлях у нікуди".

"Я впевнений, що на Заході, перш за все у Сполучених Штатах, чудово розуміють, що всерйоз обговорювати питання забезпечення безпеки без Російської Федерації - це утопія, це шлях у нікуди", - сказав Лавров.

Він зазначив, що, на думку Москви, у питанні гарантій безпеки для України "потрібно орієнтуватися на напрацювання, досягнуті у ході переговорів у Стамбулі в 2022 році".

Крім того, російський міністр заявив про нібито "неетичні спроби" Європи змінити позицію США і додав, що з боку європейських лідерів РФ "не почула конструктиву на зустрічі в Білому домі".

Гарантії безпеки для України: актуальні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, США і НАТО вже розробляють гарантії безпеки для України на випадок закінчення війни. Поштовхом до цього стала обіцянка президента США Дональда Трампа допомогти Києву у межах майбутньої мирної угоди з Росією. Один із варіантів передбачає розміщення європейських військ на території України під національними прапорами, але під командуванням США.

Водночас Трамп відкинув відправлення військ США в Україну, але припустив, що США можуть надати повітряну підтримку. Як писало Sky News, ця підтримка може мати різні форми, зокрема надання систем протиракетної оборони або винищувачів, що забезпечують дотримання безпольотної зони. Проте чітко незрозуміло, яку роль відіграватимуть США в мирній угоді.

У Британії заявили, що в рамках надання гарантій безпеки готові надати свої війська в Україну для захисту неба та портів, для допомоги в логістичній підтримці і навчанні, але не відправлятимуть їх близько до кордону з РФ.

