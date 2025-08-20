Внаслідок атаки тілесних ушкоджень, несумісних з життям, зазнали троє людей.

Окупанти вдарили по прифронтовій Костянтинівці з реактиивної системи залпового вогню "Смерч", внаслідок чого троє людей загинули, ще четверо поранені.

Як повідомила Донецька обласна прокуратору, влучання відбулись по житловому сектору та місцевому ринку.

"Внаслідок атаки від тілесних ушкоджень, несумісних з життям, загинули двоє жінок віком 40 та 69 років і 32-річний чоловік. Ще четверо цивільних дістали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Їм надано кваліфіковану медичну допомогу", - деталізували у прокуратурі.

Відео дня

Там додали, що у місті пошкоджено приватні й багатоквартирні житлові будинки, автомобілі, торговельні заклади та лінію електропередачі.

Удари по Костянтинівці

Росіяни час від часу завдають ударів по цьому прифронтовому місту. Один з наймасштабніших ударів вони здійснили торік у серпні. Тоді ворог влучив у місцевий супермаркет. Тоді загинуло двоє людей та було багато поранених.

А у вересні 2023 року росіяни вдарили по центральному ринку Костянтинівки. Тоді загинуло 16 людей, десятки отримали поранення. Окупанти били по місту із С-300.

30 липня того року загарбники завдали удару по Костянтинівці касетними снарядами. Повідомлялося, що постраждали троє місцевих жителів, у тому числі 13-річний хлопчик.

Вас також можуть зацікавити новини: