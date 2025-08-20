У Львові цифрові платформи змогли успішно відновити роботу сервісів таксі у нічний час.

Найпопулярніші онлайн-сервіси таксі Bolt, Uklon та Uber звернулися до мера Києва Віталія Кличка з пропозицією дозволити пересування містом у період комендантської години. Про це пише "Економічна правда".

"Ми звертаємося до відповідних державних органів із пропозицією розглянути можливість запровадження у Києві аналогічної або удосконаленої системи. Така система дозволила б створити прозорий ринок перевезень, а також стала б внеском у бюджет країни та міста, завдяки сплаті податків цифровими платформами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що йдеться про прозоре, безпечне та погоджене з органами влади врегулювання питання пересування містом у період комендантської години особами, "які мають об'єктивну потребу".

Відео дня

За словами компаній, вони спроможні реалізувати узгоджену з органами влади систему нічних перевезень у столиці у найкоротший термін, з урахуванням вимог безпеки та захисту персональних даних.

У компанії Bolt переконані, що таким чином вдасться запобігти несанкціонованим нічним перевезенням. Цю думку також поділяють Uklon та Ubеr.

Там також звернули увагу на те, що останнім часом у ЗМІ з'являються численні тривожні публікації щодо перевезень пасажирів під час комендантської години, які нерідко здійснюються у "тіньовому" режимі.

"Як показує приклад міста Львова, цифрові платформи змогли успішно відновити роботу сервісів нічний час завдяки погодженому з міською владою механізму, який працює належно та приносить користь усім сторонам", - відмітили в компанії.

Робота таксі в Україні - важливі новини

У жовтні 2024 року у Львові дозволили відновити роботу сервісів таксі в нічний час. Тоді у місті запустили пілотний проєкт для виклику авто через сервіси Bolt та Uklon під час комендантської години.

У серпні 2025 року повідомлялося, що популярний сервіс виклику таксі Uklon збільшив тарифи майже на 50% для туристичного комплексу Буковель.

Вас також можуть зацікавити новини: