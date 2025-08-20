Фахівці не виключають, що в цій історії присутній російський слід.

Компанія Renault планує почати виготовляти дрони для України, але принаймні частина працівників проти цього. Вони заявили, що "не підписувалися на виробництво зброї". Про це повідомляє видання BFMTV.

Журналісти посилаються на менеджерів компанії та представників профспілок. У відомій конфедерації профспілок Confédération Générale du Travail повідомляють, що робітники хочуть відмовитися від завдання.

Ця організація має тісні зв’язки з французькими лівими партіями, які у свою чергу пов'язують з Росією. Зокрема, йдеться про "Нескорену Францію", засновником якої є відомий політик Жан-Люк Меланшон.

Відео дня

"Тобто ми маємо не просто політичний конфлікт через погляди, а ще й цілеспрямовану кампанію, яка відбувається під російським впливом", – зазначає зі свого боку військовий портал Defense Express.

Певну стурбованість викликає і той факт, що французька компанія винаймає багато працівників з інших країн, через що українці та росіяни можуть працювати в одному колективі. Це може призвести до суперечок і навіть конфліктів.

Попри це, експерти загалом доволі оптимістично дивляться у майбутнє. Вони зазначають, що початок виробництва військової продукції майже вирішене питання, оскільки держава виступає як найбільший акціонер компанії Renault. Випуск БПЛА можуть розпочати на заводі в Словенії.

Виробництво дронів – що відомо

У червні стало відомо, що Renault хоче відкрити в Україні завод, який буде виробляти дрони. Передбачалось, що принаймні частину БПЛА передадуть французькій армії. Актуальності цьому питанні додає той факт, що раніше у Міністерстві оборони Франції заявили про відставання Парижу у сфері безпілотників.

Проблема давно стоїть на порядку денному і французи намагаються її вирішити. Нагадаємо, нещодавно вони створили зенітний дрон Gobi, що здатний збивати "Шахеди".

Вас також можуть зацікавити новини: