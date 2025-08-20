На первинному ринку житла ціни зросли на понад 16%, а на вторинному майже на 14%.

В Україні у другому кварталі 2025 року ціни на житло зросли на майже 15% порівняно з відповідним кварталом минулого року. Про це йдеться в Державній службі статистики.

За даними Держстату, ціни на квартири у другому кварталі поточного року в порівнянні з відповідним кварталом минулого року зросли на 14,9%. Водночас на первинному ринку ціни зросли на 16,7%, на вторинному - на 13,9%.

Зазначається, що однокімнатні квартири на первинному ринку подорожчали на 16,6%, а на вторинному - на 14,2%. При цьому двокімнатні квартири на первинному ринку зросли на 16,7%, в той час як на вторинному "двушка" піднялась - на 14,2%. Крім того, трикімнатні квартири на первинному ринку на 15,5%, на вторинному - на 13,6%.

За даними OLX Нерухомість, напередодні нового навчального року попит на оренду житла в Україні традиційно зріс. Київ залишається найдорожчим містом для студентів, а Львів на другому місці. Однокімнатна квартира в Києві обійдеться в місяць 16,9 тисячі гривень.

Раніше повідомлялося, що в Ужгороді зросли ціни на нове житло. Середня вартість в оголошеннях у місті на первинному ринку становила 48,3 тисячі гривень за один квадратний метр.

