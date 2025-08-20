Прем'єр-міністр Польщі закликав знайти інше місце для зустрічі.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск проти проведення переговорів президента України Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна у столиці Угорщини Будапешті. Свою позицію він пояснив у мережі Х.

Політик нагадав, що в 1994 році саме в Будапешті був підписаний меморандум, згідно з яким Україна нібито отримала гарантії територіальної цілісності від великих країн, у тому числі й від Росії.

"Будапешт? Не всі це пам'ятають, але в 1994 році Україна вже отримала гарантії територіальної цілісності від США, Росії та Великої Британії. У Будапешті", - зазначив польський прем'єр.

Відео дня

Туск припустив, що він "забобонний", але порадив цього разу "спробувати знайти інше місце".

Що відомо про місце ймовірної зустрічі Зеленського і Путіна

Як повідомляв раніше УНІАН, переговори Зеленського і Путіна можуть відбутися в Угорщині. Таку версію озвучило агентство Reuters з посиланням на високопосадовця адміністрації США. Водночас президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зустріч можуть організувати в Женеві, мовляв, для цього потрібна нейтральна країна.

Також Білорусь запропонувала влаштувати зустріч Зеленського та Путіна. Як заявила прессекретар самопроголошеного президента Олександра Лукашенка Наталія Ейсмонт, "Білорусь на роль посередника не напрошувалася і не напрошується", але, мовляв, якщо це потрібно для миру у "братській республіці", то там "готові організувати будь-яку зустріч".

За даними Sky News, серед місць проведення переговорів розглядаються Женева, Відень, Рим, Будапешт і Доха. Женеву (Швейцарія) вважають найкращим варіантом, але Рим (чи Ватикан) не подобаються росіянам, а Будапешт - українцям.

Вас також можуть зацікавити новини: