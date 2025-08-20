Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,17 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 21 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,38 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 2 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,17 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 15 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,29/41,32 грн/дол., а євро - 48,15/48,18 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 20 серпня зріс на 3 копійки – до 41,63 гривні за долар, а продати американську валюту можна за середнім курсом 41,10 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 2 копійки і складає 48,60 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 47,95 гривні за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні залишився на попередньому рівні і складає 41,55 гривні за долар, а курс євро зріс на 5 копійок і складає 48,60 гривні за євро. До того ж продати американську валюту в банку можна за курсом 40,95 гривні, а євро - за курсом 47,60 гривні за одиницю іноземної валюти.

