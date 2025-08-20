Окремо депутати передбачили рішення для підтримки ВПО в частині забезпечення житлом.

Верховна Рада ухвалила зміни до закону про державний бюджет на 2025 рік, збільшивши видатки на 40 мільярдів гривень.

Як повідомила голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа, за ухвалення законопроєкту в цілому проголосували 229 депутатів.

Вона зазначила, що прийнятий закон стосується переважно невійськових видатків.

Відео дня

Серед основних статей, на які пропонується збільшити видатки:

+25,5 млрд грн - поповнення резервного фонду держбюджету (непередбачувані військові і гуманітарні видатки), з них 8 млрд грн можуть бути спрямовані для підтримки "Укрзалізниці";

+4,3 млрд грн для Мінцифри (з яких 1,4 млрд грн - нова програма Мінцифри для закупівлі спеціальної техніки, дронів та обладнання для тестування в бойових умовах; 2,8 млрд грн - гранти на розвиток виробництва у сфері defense tech);

+4,6 млрд грн - харчування учнів початкових класів в усіх областях та 5-11 класів на прифронтових територіях;

+3,2 млрд грн - закупівля лікарських засобів для лікування коштом держави пацієнтів з онкологічними захворюваннями, вірусними гепатитами, рідкісними орфанними захворюваннями, гемофілією тощо;

+1,5 млрд грн - субвенція місцевим бюджетам для розбудови мережі військових ліцеїв, які забезпечують патріотичне виховання дітей;

+1,2 млрд грн - підтримка ветеранів війни і їхніх родин (виплата грошової допомоги і компенсації за страховими полісами).

Підласа наголосила, що окремо передбачили рішення для підтримки ВПО – зокрема 1 млрд грн перерозподілили на будівництво нового житла або реконструкцію приміщень для проживання ВПО. Також передбачена можливість використання органами місцевого самоврядування вільних залишків коштів на рахунках для придбання житла або надання кредитів на житло для ВПО

"Ці додаткові видатки збалансовано за рахунок скорочення інших невійськових видатків на 36,7 млрд грн (з яких 33,6 млрд грн – це скорочення обслуговування державного боргу), а також переспрямування зарахування частини податку на прибуток банків з бюджету міста Києва до загального фонду державного бюджету (8 млрд грн)", - пояснила депутатка.

Збільшення видатків бюджету – інші новини

31 липня президент Володимир Зеленський підписав закон про збільшення бюджету цього року на 412 млрд грн на військові потреби. З цих коштів 115 млрд грн передбачено на грошове забезпечення військовослужбовців всіх Сил Оборони, 216 млрд грн - на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки і дронів, решта – на інші потреби війська.

Серед джерел покриття збільшених видатків – залучення коштів від ОВДП, перевиконання власних доходів бюджету, зменшення витрат на погашення ОВДП та зменшення видатків на обслуговування за рахунок курсу валют і реструктуризацій.

Вас також можуть зацікавити новини: