На посаду генерального директора підприємства претендувало 14 осіб.

За результатами конкурсу на посаду генерального директора Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість", наглядова рада товариства призначила нового керівника – Германа Сметаніна.

Про це повідомляє Укроборонпром у Telegram-каналі. Зазначається, що пошук, відбір та оцінку кандидатів, яких було 14, проводила міжнародна компанія Odgers Berndtson. Вона спеціалізується на доборі керівників найвищого рівня та має низку успішних кейсів серед провідних українських та іноземних бізнесів.

Рішення про призначення нового генерального директора було ухвалено після фінальних співбесід з кандидатами, які потрапили у шорт-лист за результатами попереднього відбору.

Голова наглядової ради Укроборонпрому Давід Ломджарія, коментуючи це призначення, сказав, що Сметанін здобув унікальний досвід роботи та добре знається як на внутрішніх процесах підприємств, так і на організації роботи оборонно-промислового комплексу на урядовому рівні. Цей комплекс знань та навичок дає змогу ефективно організувати поточну роботу Укроборонпрому, а також мати стратегічне бачення розвитку галузі.

Сметанін в Укроборонпромі

Герман Сметанін уже очолював Укроборонпром - з червня 2023 року по вересень 2024 року, поки його не призначили на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

У липні 2025 року, після того, як гендиректора Укроборонпрому Олега Гуляка призначили на іншу посаду у сфері державної оборонної галузі, Сметанін став виконувачем обов’язки гендиректора цього концерну.

