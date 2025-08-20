Рішення прийнято через "системне порушення регламенту та антисоціальну поведінку", кажуть в парламенті.

Парламентський комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради підтримав постанову про відсторонення народної депутатки Мар’яни Безуглої (позафракційної) від засідань у парламенті. Про це у своєму Телеграм повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, рішення підтримали п’ять членів комітету.

Железняк зауважив, що рішення про вилучення Марʼяни Безуглої з засідання Верховної Ради прийнято через системне порушення регламенту та антисоціальну поведінку.

"Вона сама не зʼявилася. За – 5. Завтра голосування у залі", - додав депутат.

Скандал із Безуглою

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня Безугла у безцеремонній манері висловилася у Фейсбуці про загибель колеги по парламенту Ярослава Рущишина. У відповідь їй "прилетіло" від колег загиблого депутата по фракції "Голос".

Так, Безугла опублікувала пост, в якому згадала Ярослава Рущишина без належної загиблим пошани. Навпаки, висловилася критично, дорікнувши, що депутат не підіймав питань, пов’язаних з обороною. Більше того, вона згадала обставини трагічної загибелі Рущишина в ДТП на мотоциклі Harley-Davidson з припискою "загинув не в бою" та "комендантська година на нардепів не поширюється".

Відсторонення Безуглої розглядали після відповідного звернення від самого Железняка та його колег по фракції, в якому її звинуватили в "антисоціальній поведінці". Проте 18 серпня комітет з питань Регламент не підтримав відсторонення від засідань парламенту Безуглої та Олексія Гончаренка (фракція "Європейська солідарність").

