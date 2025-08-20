У Пекіні скоротили закупівлі майже всіх ключових сировинних товарів у РФ.

Російсько-китайська торгівля вперше від початку війни почала скорочуватися. Про це з посиланням на російського міністра промисловості та торгівлі Антона Аліханова повідомляє The Moscow Times.

"Цього року ми фіксуємо певне зниження у взаємній торгівлі", – заявив кремлівській управлінець.

За китайськими даними, за січень-липень двосторонній товарообіг знизився до 125,8 млрд доларів (-8% рік до року) після майже дворазового зростання впродовж попередніх трьох років.

За підсумками першого півріччя Китай скоротив закупівлі практично всіх ключових сировинних товарів у Росії. Так, постачання нафти знизилися на 11% (до 49,11 млн тонн), тоді як постачання нафтопродуктів впали на 28% (до 5,51 млн тонн).

Постачання СПГ впали на 13%, до 3,22 млн тонн. У випадку з деревиною та вугіллям падіння становило по 10%. Постачання з Китаю до РФ також знизилися – на 9%. Наприклад, постачання автомобілів обвалилося на 61%. Причинами зниження обсягів торгівлі називають санкції, а також те, що російський ринок наситився китайською продукцією – принаймні у деяких сегментах. Скорочення китайського попиту на російські товари (особливо нафту), посилює тиск на кремлівській бюджет, оскільки енергоносії виступають найважливішим джерелом доходів для федеральної скарбниці.

За даними російського Мінфіну, за січень-липень нафтогазові доходи бюджету впали на 18%. При цьому в травні, червні та липні спад досягав близько 30% рік до року.

Російські аналітики вважають, що бурхливого зростання торгівлі з Пекіном чекати не слід. При цьому, за їхніми словами, у взаємній торгівлі може зрости частка "‎високотехнологічної та інноваційної продукції"‎.

Нещодавно УНІАН повідомив, що вперше з часів хаосу 90-х в Росію повернулися бартерні розрахунки. Проблеми з розрахунками, які спричинило вторгнення росіян в Україну, змусили китайську компанію шукати сталь і алюмінієві сплави для обміну на двигуни

А ще раніше західні ЗМІ писали, що значна частина торгівлі між Китаєм і РФ здійснювалася через Маньчжоулі, який є головним прикордонним пунктом на китайсько-російському кордоні.

