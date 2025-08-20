Одну з тварин вдалося зловити в об'єктив, коли вона "ховалася" в чагарниках. Фахівці розповіли, чому це явище їх особливо потішило.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику дослідники помітили маленьких кабанчиків.

Як зазначли науковці, це справді гарне явище, оскільки через важку хворобу чисельність популяції у заповідній зоні дуже скоротилася.

"Після спалаху африканської чуми свиней у 2014-2015 роках чисельність дикого кабана в Чорнобильському заповіднику різко впала і досі залишається критично низькою. Проте є надія: останні спостереження показують задовільний стан окремих тварин і появу молодняка", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Фахівці оприлюднили фото, на яких можна побачити кількох диких кабанів. Одну тварину вдалося зловити в об'єктив, коли вона "ховалася" в чагарниках. Інший молодий кабанчик потрапив у кадр перебігаючи дорогу – "дикун" кудись дриминув, очевидно, почувши людей.

Новини про Чорнобильський заповідник

Раніше в Чорнобильському заповіднику помітили рідкісного птаха - змієїда. Ці хижаки полюють і переміщуються по своїх мисливських територіях, та час від часу відпочивають на лініях електропередачі, що слугують їм оглядовими точками. Один із таких птахів помітили біля села Діброва.

Також йшлося, що пташенята вже починають залишати гнізда та вчаться літати. У вересні-жовтні більшість "малюків" вирушить у першу в житті міграцію - на зимівлю до Африки.

Вас також можуть зацікавити новини: