Індія вперше з початку повномасштабної війни закупила більше олії в Україні, ніж в РФ.

Експорт української соняшникової олії до Індії зростав три місяці поспіль і станом на липень перевершив обсяги закупленої в Росії. Про це повідомляє АПК-Інформ.

Загалом Індія імпортувала 200 тисяч тонн соняшникової олії. З них частка олії українського виробництва склала 78 тис. тонн (39%), російського – 49 тис. тонн (25%). Причому в порівнянні з червнем Україна наростила об’єми експорту на +57%.

В останні кілька сезонів перше місце в Індії впевнено посідала олія російського виробництва. Україна мала вагому частку, яка варіювалася від 13% до 34% ринку. Попри злам тенденції, українські виробники поки не вийшли на об’єми поставок до початку повномасштабного вторгнення. Проте можна констатувати стабільну позитивну динаміку.

Відео дня

Так, аналітик АПК-Інформ Світлана Киричок відзначає, що Індія поступово повертає собі статус ключового ринку збуту української соняшникової олії. За вересень-липень 2024/25 маркетингового року вона закупила 767 тис. тонн продукту, що на 55% більше за показники попереднього сезону.

"Після блокування основного морського шляху експорту внаслідок війни значна частка української продукції експортувалася через Європу, в тому числі і соняшникова олія, яка через технічні моменти відвантажувалася як румунська чи болгарська", – звертає увагу на нюанси Киричок.

Ціни на олію в Україні – останні новини

Через посуху, яка вплинула на врожай, соняшникова олія дорожчає в Україні. Іншою причиною називають дефіцит пропозиції виробників, адже заводам вигідніше переробляти сою та ріпак.

Водночас кокосова олія може стати розкішшю для українців. Вона сильно здорожчала за останній рік в традиційних країнах-виробниках, а це якраз Індія та Південно-Східна Азія. Це може позначитися на багатьох товарах, зокрема навіть і на ціні на шампунь з олією для волосся та засобах для шкіри.

Вас також можуть зацікавити новини: