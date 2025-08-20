Цей навчальний рік в Україні триватиме довше

Формат навчання залежатиме від безпекової ситуації в кожному регіоні.

Навчальний рік в Україні розпочнеться як зазвичай 1 вересня 2025, але триватиме до 30 червня 2026 року.

Як повідомив народний депутат Олексій Гончaренко у Telegram, відповідне рішення ухвалено Кабінетом міністрів.

За його словами, обласні та Київська міська військові адміністрації разом із засновниками шкіл будуть обирати формат і умови початку навчання залежно від безпекової ситуації в кожній області.

"Тобто навчальний рік стартує для всіх, але де саме діти сядуть за парти - у школі чи онлайн - залежить від рівня безпеки", - додав він.

В липні віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що в Україні будуються підземні школи та сучасні укриття, аби офлайн-навчання відбувалося в безпечних умовах. Водночас, дистанційне навчання ніхто скасовувати не збирається.

Федоров розповів, що "разом з депутатами шукатиме шляхи, як повернути дітей до безпечного офлайн-навчання та подолати освітні втрати, спричинені COVID-19 і повномасштабною війною". "Дистанційне навчання не скасовуватимуть. Безпека дітей - наш ключовий пріоритет. Ми живемо в умовах війни, тому дистанційне навчання залишиться елементом освітнього процесу. Якість дистанційки - пріоритет. Навчання в офлайн-форматі можливе лише за гарантій, що життю дітей нічого не загрожує", - відзначив Федоров.

