Порт вийде на консоль Sony 20 листопада.

GSC Game World розкрила дату виходу S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на Playstation 5. Реліз відбудеться 20 листопада, у день першої річниці гри. У Playstation Store вже є сторінка проєкту.

Шутер уже доступний для попереднього замовлення: стандартне видання коштує 1800 гривень, розширене - 2200 гривень, а максимальне обійдеться у 2800 гривень.

Сам порт на Playstation 5 був анонсований ще в липні. До платформи Sony проєкт дістанеться з підтримкою особливостей DualSense і поліпшеннями для Playstation 5 Pro.

Крім того, у серпні розробники оголосили про масштабні оновлення, які планується впровадити до кінця 2025 року. У планах перехід на оновлений рушій Unreal Engine 5.5.4, розширення системи A-Life, що відповідає за симуляцію життя в Зоні, а також нові завдання й аномалії.

Раніше ми розповідали, що Гейб Ньюелл пройшов Stalker 2 уже тричі і збирається вчетверте.

Також нещодавно в Steam розпочався фестиваль українських ігор, де "Сталкер" і Metro віддають зі знижкою 85%. Захід розпочався 14 серпня і триватиме до 21 серпня включно.

