Перша ділянка оновленого маршруту "Закарпатський туристичний шлях" простягнулася на 55 кілометрів від селища Усть-Чорна до Ясіні.

31 серпня 2025 року відбудеться відкриття першої ділянки оновленого пішохідного маршруту "Закарпатський туристичний шлях", який незабаром стане ще й велосипедним, безбар'єрним та транскордонним.

Як повідомиляється на Facebook-сторінці Управління туризму та курортів Закарпатської ОДА, протяжність першої частини маршруту становитиме 55 кілометрів.

Пролягатиме вона через наступні локації: "Усть-Чорна – Кедринське лісництво – Турбатське лісництво – витоки р. Чорна Тиса – Чорнотисянське лісництво (с. Чорна Тиса) – смт Ясіня".

Водночас, голова Закарпатської ОДА Мирослав Білецький зауважив у своєму Facebook, що загальна протяжність цього маршруту становитиме 400 кілометрів. Він пролягатиме через всю область – від Малого Березного, з можливістю вийти на маршрут від словацького, угорського та польського кордонів, перетинаючи карпатські хребти аж до Усть-Чорної, Ясіні та Румунії.

Для зручності туристів траси будуть різного рівня складності – на шляху будуть вказівники, місця відпочинку, цінна інформація про цікаві об'єкти поруч, а також про локації, де можна пообідати, зупинитись на нічліг чи отаборитись.

"Наша мета – запустити "Закарпатський туристичний шлях" як веломаршрут: доступний та інклюзивний, із відповідною інфраструктурою та маркуванням. Прагнемо, щоб Карпатами могли подорожувати всі охочі: дорослі й діти, з сильною фізичною підготовкою і любителі, ветерани й люди з інвалідністю", – заявив Білецький.

Наразі ж, за якого словами, тривають останні приготування: встановлюються вказівники, інформаційні стенди, місця відпочинку в лісництвах, оглядова вежа, велопарковки та чимало іншого корисного для туристів.

Інші нові цікаві маршрути в Карпатах

Як повідомляв УНІАН, влітку 2025 року біля курортного селища Східниця у Львівській області запустили оздоровчий туристичний маршрут "Респект – Гаївка", також адаптований для людей з інклюзією.

При цьому на початку цього року в Чернівецькій області відкрили екологічну стежку "До Вартових Недеї", що веде від села Мигово до селища Берегомет.

