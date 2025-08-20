31 серпня 2025 року відбудеться відкриття першої ділянки оновленого пішохідного маршруту "Закарпатський туристичний шлях", який незабаром стане ще й велосипедним, безбар'єрним та транскордонним.
Як повідомиляється на Facebook-сторінці Управління туризму та курортів Закарпатської ОДА, протяжність першої частини маршруту становитиме 55 кілометрів.
Пролягатиме вона через наступні локації: "Усть-Чорна – Кедринське лісництво – Турбатське лісництво – витоки р. Чорна Тиса – Чорнотисянське лісництво (с. Чорна Тиса) – смт Ясіня".
Водночас, голова Закарпатської ОДА Мирослав Білецький зауважив у своєму Facebook, що загальна протяжність цього маршруту становитиме 400 кілометрів. Він пролягатиме через всю область – від Малого Березного, з можливістю вийти на маршрут від словацького, угорського та польського кордонів, перетинаючи карпатські хребти аж до Усть-Чорної, Ясіні та Румунії.
Для зручності туристів траси будуть різного рівня складності – на шляху будуть вказівники, місця відпочинку, цінна інформація про цікаві об'єкти поруч, а також про локації, де можна пообідати, зупинитись на нічліг чи отаборитись.
"Наша мета – запустити "Закарпатський туристичний шлях" як веломаршрут: доступний та інклюзивний, із відповідною інфраструктурою та маркуванням. Прагнемо, щоб Карпатами могли подорожувати всі охочі: дорослі й діти, з сильною фізичною підготовкою і любителі, ветерани й люди з інвалідністю", – заявив Білецький.
Наразі ж, за якого словами, тривають останні приготування: встановлюються вказівники, інформаційні стенди, місця відпочинку в лісництвах, оглядова вежа, велопарковки та чимало іншого корисного для туристів.
Інші нові цікаві маршрути в Карпатах
Як повідомляв УНІАН, влітку 2025 року біля курортного селища Східниця у Львівській області запустили оздоровчий туристичний маршрут "Респект – Гаївка", також адаптований для людей з інклюзією.
При цьому на початку цього року в Чернівецькій області відкрили екологічну стежку "До Вартових Недеї", що веде від села Мигово до селища Берегомет.
