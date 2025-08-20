Разом з тим витекла і вартість інших гаджетів Google.

Google зовсім скоро представить лінійку Pixel 10, але великий витік уже розкрив ціни на нові смартфони. Цього разу компанія готує цілий набір пристроїв - від базової моделі Pixel 10 до складного Pixel 10 Pro Fold,

За даними, опублікованими інсайдером Еваном Блассом, базовий Pixel 10 зі 128 ГБ пам'яті коштуватиме 800 доларів, а версія на 256 ГБ обійдеться в 900 баксів. Pixel 10 Pro стартує від 1000 доларів і може доходити до 1150 доларів за топову модифікацію з 1 ТБ.

Для тих, хто хоче щось побільше, на ринку буде Pixel 10 Pro XL від 1200 доларів за молодшу версію до 1550 за старшу. Найдорожчим пристроєм стане Pixel 10 Pro Fold: від 1800 до 2150 доларів залежно від комплектації.

Цікаво, що вартість нових моделей повністю збігається з торішньою лінійкою Pixel 9. А ось, наприклад, Apple збирається підвищувати вартість нових iPhone 17.

Крім смартфонів, на презентації покажуть і нові аксесуари: навушники Pixel Buds 2a за 130 доларів, зарядний пристрій на 67 Вт за ціною 60 баксів і нову бездротову зарядку Pixelsnap.

Раніше ми розповідали, що інсайдер показав, який вигляд матимуть Google Pixel 10 Pro і Pixel Watch 4. Також завдяки сливу ми побачили перші зображення Google Pixel Buds 2A.

