Британські журналісти побачили велику кількість автомобілів Porsche, які так і не надійшли у виробництво.

В околицях німецького Штутгарта знаходиться ціла "скарбниця" автомобілів Porsche. До цієї колекції входять унікальні прототипи та концепт-кари, які були створені в єдиному або всього в декількох екземплярах.

Журналісти британського видання Autocar змогли побувати в цьому місці. Вони розповіли, які найбільш незвичайні автомобілі їм вдалося побачити.

Знайомий незнайомець

Одним із найнезвичайніших автомобілів, який журналісти виявили в секретній колекції Porsche, є Type 60. Це прототип Volkswagen Käfer (Beetle), який автомобілісти прозвали "жуком".

Перші тестові автомобілі були створені ще в 1936 році, а в 1938 році були виготовлені перші передсерійні прототипи. Пізніше Porsche Type 60 перетворився вже на відомий багатьом людям Volkswagen Käfer.

"Предок" Porsche Cayenne

Багато автомобілістів вважають, що Porsche Cayenne є першою моделлю бренду, яка була орієнтована на поїздки бездоріжжям. Проте ще в 1950-х Porsche створила свій перший повнопривідний автомобіль.

У 1955 році західнонімецька армія звернулася до автовиробників із проханням представити пропозиції зі створення недорогого та ефективного повнопривідного автомобіля на кшталт Willys Jeep, як в американських військових. Porsche 597 Jagdwagen став одним із кандидатів.

Це був автомобіль із простою, але надійною конструкцією, а також із двигуном від спорткара Porsche 356, встановленим за задньою віссю. Незважаючи на те, що Porsche 597 Jagdwagen перевершував своїх конкурентів, державний контракт було підписано з іншим виробником, оскільки ця модель виявилася занадто дорогою.

Середньомоторний спорткар із 80-х

У 1996 році компанія Porsche представила свій середньомоторний родстер Boxster, який став більш доступною альтернативою культової моделі 911. Проте ще в 1980-х роках німецький бренд розробляв спорткар зі схожою концепцією.

Porsche 984 мав стати спорткаром початкового рівня з відкидним верхом. Його розробляли з 1984 по 1987 рік.

Цікаво те, що в розробці Porsche 984 спочатку брав участь іспанський автовиробник SEAT. Для моделі навіть розробили новий 1,5-літровий рядний чотирициліндровий двигун із водяним охолодженням. Пізніше для Porsche 984 від нього відмовилися і його отримав SEAT Ibiza першого покоління.

Зрештою SEAT покинула проєкт, і Porsche вирішила продовжити розробку концепту самостійно. Автомобіль був розроблений, щоб привабити більш молоду аудиторію. Якби Porsche 984 пішов у виробництво, він, ймовірно, замінив би Porsche 924 в якості базової моделі в лінійці компанії.

Сімейний універсал зі спортивним характером

У наш час Porsche випускає спортивний універсал Panamera Sport Turismo, який пропонує більше місця для перевезення речей, ніж стандартна модель. Подібну модель компанія розробляла ще в 1980-х роках.

Porsche 928 H50 був заснований на стандартному купе, але мав кілька відмінностей. Ця модифікація отримала подовжену колісну базу і невеликі задні бічні двері. Інтер'єр був розрахований на чотири посадочні місця.

Головна проблема полягала в тому, що інженери вважали Porsche 928 H50 невідповідним для іміджу бренду. Вони вважали, що цей універсал недостатньо жорсткий, щоб забезпечити динаміку водіння, яку покупці очікують від Porsche.

Porsche Panamera з 80-х

Porsche Panamera, який випускається з 2009 року, став першим повнорозмірним фастбеком/гран-турером в історії бренду. Проте випустити подібний автомобіль німецький виробник планував задовго до цього.

У 1980-х роках компанія Porsche зіткнулася з фінансовою кризою. Було ухвалено рішення увійти в новий для бренду сегмент, що дало б змогу отримати більше прибутку.

Porsche 989 замислювали як чотиридверну версію спорткара 911, але опозитний шестициліндровий двигун замінили на 4,2-літровий V8, який встановили спереду. Він розвивав 355 к.с.

Porsche 989 був близький до запуску у виробництво. Навіть було визначено дату виходу на ринок - 1995 рік. Проте керівництво Porsche скасувало проєкт у 1991 році, зрозумівши, що розробка і виробництво цієї моделі будуть занадто дорогими.

Найнезвичайніший Porsche 911

Наприкінці 1980-х років команда дизайнерів Porsche створила концепт-кар Panamericana, намагаючись оновити дизайн спорткара 911. Цей автомобіль нагадував пляжний баггі.

Panamericana була заснована на моделі 911 в кузові 964, але отримала більш незвичний дизайн з напіввідкритими передніми і задніми крилами. Планувалося випустити цей спорткар обмеженим тиражем, але керівництво компанії закрило проєкт із фінансових причин. Пізніше деякі елементи дизайну отримали Boxster першого покоління і спорткар 911 у кузові 993.

