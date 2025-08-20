Територіальне питання залишається одним із головних каменів спотикання між Україною і РФ.

Під час саміту у Вашингтоні, який відбувся 18 серпня, президент України Володимир Зеленський і європейські лідери порівняли передачу Донбасу під контроль РФ із тим, якби США довелося віддати частину Флориди. Ця аналогія справила сильне враження на президента США Дональда Трампа, пише Financial Times з посиланням на джерела.

Зазначається, що у східній Флориді розташований маєток Мар-а-Лаго, який належить Трампу. Саме тому аргумент Зеленського та європейських лідерів вразив главу Вашингтона.

У виданні нагадали, що Росія вимагає, щоб українські війська вийшли з Луганської та Донецької областей, в обмін на заморожування лінії фронту в Херсонській і Запорізькій областях. Проте Зеленський неодноразово говорив про те, що не збирається віддавати частину української території під контроль РФ.

Відео дня

Зокрема, під час спілкування з журналістами президент України наголосив, що українські війська не вийдуть із Донбасу, як того вимагає РФ. Він нагадав, що частина території України були незаконно окуповані Росією.

Трамп сказав Путіну, що питання про території мають обговорюватися із Зеленським

Раніше видання Axios писало, що під час останнього телефонного дзвінка президент США Дональд Трамп сказав російському диктатору Володимиру Путіну, що територіальні питання мають обговорюватися безпосередньо з українським президентом Володимиром Зеленським. Також президент США додав, що російському лідеру варто бути "реалістом".

Крім того, співрозмовник видання запевнив, що Путін під час розмови з Трампом допустив ідею міжнародних гарантій безпеки для України. Проте він запропонував включити до списку гарантів Китай.

Вас також можуть зацікавити новини: