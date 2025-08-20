Портативка надійде в продаж 16 жовтня, але за якою ціною - поки невідомо.

Asus і Microsoft оголосили дату виходу портативних консолей ROG Xbox Ally - пристрої надійдуть у продаж 16 жовтня.

Ціни поки не розкриті, але Asus обіцяє, що подробиці з'являться найближчими тижнями. Однак деякі європейські магазини вже розкривали цінники в 600 і 900 євро.

ROG Xbox Ally отримає чіп AMD Ryzen Z2 A, 16 ГБ оперативної пам'яті і SSD на 512 ГБ (з можливістю заміни). Екран 7 дюймів, IPS, 1080p, 120 Гц. Батарея на 60 Втг.

Відео дня

ROG Xbox Ally X буде потужнішим: Ryzen AI Z2 Extreme, 24 ГБ оперативки і SSD на 1 ТБ. Та ж матриця, але збільшена батарея на 80 Втг. Порти теж відрізняються: молодша версія пропонує два USB-C, а старша - USB4 з підтримкою Thunderbolt 4.

У системі з'явиться спеціальний "режим Xbox", адаптований під управління стіками і кнопками. При цьому пристрої запускатимуть виключно ПК-ігри, а не проекти з консолей Xbox.

Обидві консолі працюють на Windows 11 Home, оснащені Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.4, а також отримали перероблені ергономічні рукоятки і підтримку змінних M.2 SSD.

Анонс портативки відбувся ще в червні на Xbox Games Showcase. Рішення довірити виробництво Asus стало несподіваним, адже Microsoft довго натякала на власний портативний Xbox, але в підсумку зосередилася на доопрацюванні Windows 11.

На Gamescom 2025 Asus показала список ігор, які можна буде випробувати на нових пристроях, серед них Gears of War: Reloaded, Final Fantasy VII Remake Intergrade, Doom: The Dark Ages, Hogwarts Legacy, Lies of P, Balatro, Clair Obscur: Expedition 33 і навіть Roblox.

Раніше ми розповідали, що ASUS затизерив новий "екстраординарний" геймпад для Xbox. Повноцінний анонс відбудеться на Gamescom 2025.

Вас також можуть зацікавити новини: