Російський дипломат заявив про готовність його країни купувати більше індійських товарів.

Росія очікує, що Нью-Делі продовжить купувати російську нафту, і експорт російського "чорного золота" до Індії, ймовірно, збережеться на поточному рівні, попри американські мита та критику. Про це заявив заступник торгового представника Росії в Індії Євгеній Грива, повідомляє Bloomberg.

Він нагадав, що Росія продає Індії нафту зі знижкою близько 5%. Російський чиновник прогнозує, що російсько-індійська торгівля зростатиме приблизно на 10% на рік.

Журналісти зазначають, що ця заява пролунала на тлі зростання митної напруженості між США та Індією та, як повідомляли ЗМІ, двократного падіння індійського нафтового імпорту з "країни-бензоколонки".

Відео дня

Видання нагадує, що президент США Дональд Трамп вже оголосив про запровадження 25% мита на індійські товари і пригрозив подвоїти його до 50%. Така ставка зробить індійські товари неконкурентоспроможними на американському ринку. Щорічно експорт Індії до США вимірюється у близько 85 мільярдів доларів.

Американський лідер пояснив пояснив введення високих мит тим, що Індія купує російську нафту. Як відомо, Індія - другий у світі імпортером російського "чорного золота", а на першому місці Китай.

В Делі назвали мита необґрунтованими, а після оголошення про їхнє підвищення почала на офіційному рівні працювати над зміцненням відносин з РФ та Китаєм. При цьому США є ключовим торговельним партнером Нью-Делі, тоді як Росія посідає четверте місце.

Москва, схоже, налаштована поборотися за Індію. Старший російський дипломат в Індії Роман Бабушкін, заявив, що РФ готова купувати більше індійських товарів, які постраждали від мит, і допомогти Індії виробляти реактивні двигуни на внутрішньому ринку.

Експорт російської нафти до Індії

У серпні експорт російської нафти скоротився до 400 тисяч барелів на добу, порівняно із середнім показником у 1,18 млн барелів на добу.

Деякі індійські НПЗ тимчасово припинили купувати нафту з РФ після погроз президента США Дональда Трампа запровадити вторинні санкції для покупців російської сировини.

20 серпня стало відомо, що, попри погрози США підвищити мита на індійські товари, державні нафтопереробні заводи Індії знову закуповують російську нафту.

Вас також можуть зацікавити новини: