Міліція припинила діяльність піратського онлайн-кінотеатру

До Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України надійшло звернення громадської організації «Українська Антипіратська Асоціація по захисту прав на музичні, аудіовізуальні твори та комп’ютерні програми», щодо незаконного розповсюдження ресурсом аудіовізуальних творів, авторські та суміжні права на які належать компаніям правовласникам, та які доручено представляти громадській огранізації.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, відповідно до заявленого розміру нанесених матеріальних збитків, внаслідок зазначеної діяльності сайту, правовласникам аудіовізуальних творів завдано матеріальної шкоди у великих розмірах – на суму майже у 345 тисяч гривень.

Всі матеріали по справі вже передано до СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в місті Києві та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 176 «Порушення авторського права і суміжних прав» КК України.

В ході проведення досудового розслідування правоохоронцями встановлено місцезнаходження серверного обладнання, з якого, безпосередньо, здійснюється он-лайн трансляція аудіовізуальних творів з вказаного вище ресурсу. До їх числа входять і ті, авторські та суміжні права на які належать компаніям, права, яких представляє «Українська Антипіратська Асоціація».

15 жовтня 2013 року, відповідно до ухвали Шевченківського районного суду м. Києва було проведено обшук у дата-центрі, де знаходились сервери з протиправним контентом. У ході проведення слідчих дій працівниками міліції вилучено близько 20 серверів із загальним обсягом інформації понад 200 терабайт.

Вилучену техніку направлено до НДЕКЦ при ГУМВС України в місті Києві для проведення комплексних комп’ютерно-технічних, та у сфері інтелектуальної власності, експертиз, призначених слідчим.