Пенсіонер через земельне питання ледь не вбив підприємця

У Чернівецькій області 70-річний пенсіонер посварився зі своїм односельцем, підприємцем та вистрілив у нього із саморобного пістолета. За попередніми даними конфлікт виник на ґрунті земельного питання. Інцидент стався у селі Куликівка Герцаївського району.

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

У міліції наголошують,що постраждалий отримав поранення у область грудної клітини і правого передпліччя та був доставлений до Герцаївської районної лікарні. Наразі життю чоловіка нічого не загрожує.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15 (Замах на злочин) та ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Пенсіонеру оголосили про підозру у вчиненні вказаного правопорушення. На сьогодні він знаходиться під домашнім арештом.

Всі обставини скоєння злочину встановлює слідство.