На Херсонщині під час затримання злочинця постраждав міліціонер

Оперативники Управління боротьби з організованою злочинністю Херсонщини затримали небезпечного наркокур’єра, який займався оптовим продажем і розповсюдженням амфетаміну. Під час затримання зловмисник чинив опір та поранив старшого оперуповноваженого УБОЗ.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, спецоперація із затримання підозрюваного відбулася ввечері у Херсоні. Оперативники зупинили автомобіль «Опель», на якому пересувався зловмисник, та запропонували йому вийти з машини. Чоловік став чинити опір та намагався втекти на автомобілі. Працівники міліції завадили йому це зробити.

Тоді злочинець дістав пістолет і хотів вистрелити у правоохоронців. Міліціонери одразу ж застосували прийоми рукопашного бою і вибили пістолет з рук наркокур’єра. Після чого він дістав «стилет» і намагався нанести одному з оперативників різані рани живота, в результаті чого порізав міліціонеру руки.

У цей час на місце прибули інші працівники міліції та затримали зловмисника.

Пораненому капітану міліції безпосередньо на місці події надали першу медичну допомогу.

Під час обшуку в автомобілі наркокур’єра оперативники виявили та вилучили пістолет-кулемет «Zoraki» та обріз мисливської рушниці. За висновками експертизи, вилучене є вогнепальною зброєю.

Також у машині знаходилась маска з прорізями для очей та близько 400 грамів порошку білого кольору. Частина речовини була розфасована по пакетиках і готувалася для продажу.

Паспорт чоловіка та документи на автомобіль були підроблені. У документах вказувалось прізвище та ім’я сторонньої людини. Також у машині знаходився комплект державних номерних знаків, які були викрадені в Одеській області.

Під час обшуку помешкання підозрюваного у сейфі було виявлено ще один автомат та два пістолети. Наразі вилучене направлено на експертизу. Оперативники вилучили електронні ваги, 15 грам білого порошку, каннабіс та використані шприци. Про затриманого відомо, що йому 43 роки, був засуджений за зберігання та розповсюдження наркотиків.

Наразі чоловік затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщений у ізолятор тимчасового тримання.

Як зазначив перший заступник начальника УМВС України в Херсонській області Євген Тимоєєв, слідчим управлінням УМВС розпочато п’ять кримінальних проваджень за різними статтями Кримінального кодексу України. Провадження порушені за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч.3 ст.357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження).

Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

