На Чернігівщині двоє осіб вербували земляків у трудове рабство

Зловмисники організували бізнес на продажу громадян в трудове рабство. За кожного наймита організатор платив своїм подільникам по 500 доларів США. Наразі потерпілі повернуті на Батьківщину.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

До УБОЗ УМВС України в Чернігівській області надійшла оперативна інформація, що група осіб шляхом обману і зловживання довірою громадян вербує жителів Чернігівської області для роботи на будівництво до Російської Федерації. Насправді ж метою зловмисників була подальша трудова експлуатація робітників.

Як розповів начальник Управління МВС в Чернігівській області Олександр Михайлик, організував «бізнес» громадянин сусідньої держави. Він запропонував двом жителям Чернігівської області зайнятися вербуванням земляків для їх подальшого продажу за кордон. Співучасники злочинної групи одразу взялися до справи. Підбирали кандидатів з середовища малозабезпечених родин, які не могли знайти гідно оплачуваної роботи на Батьківщині. Вербувальники малювали оптимістичні картини роботи на будівництві й обіцяли заробітки в тисячу доларів США на місяць. Вмовляти заробітчан довго не приходилося. Натомість за кожного наймита організатор платив подільникам по 500 доларів США.

В подальшому наймити цілком легально переправлялися через Білорусь до Московської області. Після прибуття на місце у громадян одразу відбиралися паспорти, пояснювалося чим доведеться займатися і будівельників ставили на найтяжчі ділянки будівельних робіт. Проживали трудові раби в нелюдських умовах у бараках прямо на об’єкті. Територія будмайданчиків була обтягнута колючим дротом та перебувала під цілодобовою охороною.

Про умови праці рабів свідчить хоча б той факт, що будівельників практично не годували, траплялися випадки, що робітники не їли по декілька днів. Про обіцяну зарплатню годі й говорити. Праця в таких нелюдських умовах тривала близько трьох місяців.

Олександр Михайлик також повідомив, що на сьогодні встановлена причетність злочинців до вербування 11 громадян. За всіма фактами слідчим управлінням УМВС України в Чернігівській області розпочаті досудові розслідування за частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) - караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Чотирьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру, одного з них заарештовано та поміщено до СІЗО. У зловмисників вилучено 200 тисяч гривень та автомобіль «Skoda Octavia». Потерпілі повернуті додому.

Завдяки спільним діям працівників УБОЗ УМВС України в Чернігівській області та співробітників Восьмого управління (по Гомельській області) ГУБОЗ і К МВС Республіки Білорусь встановлено організатора злочинного бізнесу, вживаються заходи щодо його затримання.

Триває розслідування.